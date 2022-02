5 dicas para ganhar dinheiro com investimentos

Em janeiro deste ano, a B3, bolsa de valores brasileira, atingiu 5 milhões de contas de investidores em renda variável e mais de 10 milhões de CPFs investindo em renda fixa. Para muitos deles, foi a primeira vez que investiram na vida. Então, recrutamos o economista Paulo Gala para dar algumas dicas para ganhar dinheiro com investimentos a quem está chegando ao mundo das finanças.

“Para fazer qualquer investimento, é preciso ter uma tese, montar um cenário e aproveitar uma assimetria”, orienta o também professor de economia da Fundação Getulio Vargas de São Paulo há 20 anos. “E isso vale tanto para o mercado nacional quanto internacional.”

Pensando nessas premissas, Gala criou uma série especial “Lucre em Qualquer Cenário”, direcionada a investidores que queiram aprender como ganhar dinheiro em momentos de incertezas. Inscreva-se.

Com mais de 10 anos de experiência no mercado financeiro, onde foi gestor de fundos e CEO em instituições em São Paulo, o economista lista as questões fundamentais que qualquer investidor precisa ficar atento:

1) Procure uma assimetria para entrar

Assimetria é uma situação em que o investidor tem muito mais a ganhar do que perder, ou seja, já um potencial de ganho muito maior do que o potencial de perda – uma simetria positiva.

“Isso vale para qualquer classe de ativo que você for investir, seja ação, criptomoeda, título público ou qualquer outra”, diz Gala. “Um bom investidor está sempre procurando uma assimetria muito boa para entrar.”

2) É preciso ter método para identificar oportunidades

Segundo o economista, para ganhar dinheiro e investir de maneira acertada é preciso ter clareza do que está acontecendo no mercado para “entrar antes da manada”.

“Primeiro você descobre uma assimetria, se posiciona e espera o restante dos investidores (a manada) chegar. Se você correr junto com a manada, tem algum problema em sua técnica de investimento e você vai sempre beber água suja, depois que todos já se sacaram.”

Ele ainda ressalta que tão importante quanto entrar antes da manada é sair quando ela chega.

3) Ter a capacidade de desenhar cenários

O investidor precisa montar cenários econômicos possíveis tentando antecipar o que vai acontecer e ter clareza dos possíveis movimentos para, a partir deles, montar suas posições para ganhar dinheiro.

“investidores experientes esperam os movimentos desdobrarem para identificar as assimetrias e oportunidades de ganho”, afirma. “Se não conseguir desenhar cenários, significa que você não entende o que está acontecendo.”

Essa dica vale para qualquer tipo de ativo, seja para renda fixa, criptoativos ou renda variável. Ao comprar ações, por exemplo, é preciso desenhar o cenário do ambiente competitivo da empresa, do produto que ela oferece, se suas vendas estão subindo ou caindo, se seus concorrentes ganham espaço e se o mercado é concentrado ou de livre concorrência.

“Para traçar cenários, é preciso analisar um monte de variáveis econômicas que exigem um domínio, mesmo que básico, dos fundamentos econômicos”, explica Gala. Nessa lista entram conceitos, como inflação, taxa de juros, taxa de câmbio, contas públicas, Produto Interno Bruto (PIB), fase do ciclo econômico, entre outros.

4) Montar posição grande sempre que o ativo cai

Isso significa identificar uma oportunidade com queda de preço enorme que tenha potencial de ganho assimétrico. E essa dica vale para qualquer tamanho de patrimônio, não importa se é um pequeno ou um grande investidor. E, por último, vale ressaltar que se aplica a qualquer ativo.

“Claro, não é para comprar ações de uma empresa que quebrou e o preço dela implodiu, mas sim estar atento a ações que você consegue avaliar que o preço está baixo, mas sabe que vale mais.”

5) Cuidado com oportunistas

Desconfie de quem faz promessas mirabolantes de ganhos rápidos e fáceis. “É importante entender em que está investindo antes de dar seu dinheiro a alguém”, ensina Gala. “Nem tudo o que reluz é ouro neste mercado.”

Acima de tudo, é preciso ficar atento, pois há muita gente nas redes sociais que ensinam o que nunca nem fizeram. Segundo o economista, é importante entender como a pessoa ganhou dinheiro de fato com investimentos, especialmente em um momento em que tem muita gente começando a descobrir todas as possibilidades do mercado financeiro.

