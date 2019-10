As Melhores da Dinheiro 2019: todos os vencedores

Por Carlos José Marques

Petróleo em xeque e em choque

Foi mais do que um mero atentado a uma refinaria saudita. As contas de produção do petróleo estão invariavelmente comprometidas. Os 5% do suprimento mundial — equivalentes a 5,7 milhões de barris/dia, algo como o dobro da produção da Petrobras — que deixam de sair das instalações atingidas sinalizam tempos difíceis para o mercado.