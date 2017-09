Conheça as empresas vencedoras do prêmio AS MELHORES DA DINHEIRO 2017 Ambev é a empresa do ano. Mesmo com ciclo econômico ruim, maior companhia de bebidas do Brasil consegue se destacar com criatividade e controle de processos internos

Na noite desta quinta, 14, a revista DINHEIRO divulgou os vencedores do prêmio AS MELHORES DA DINHEIRO. A premiação é referência no mercado editorial brasileiro e respalda a atuação e o desempenho de empresas espalhadas por 23 setores. Além das escolhas setoriais, são premiadas também seis companhias que tiveram as melhores práticas de gestão financeira, governança corporativa, responsabilidade social, recursos humanos e inovação e qualidade. Saiba quais empresas foram as vencedores deste ano Conheça os vencedores deste ano: Empresa do ano

Ambev Destaques em Gestão Governança Corporativa

Bradesco Inovação e Qualidade

Mercado Livre Recursos Humanos

Grupo Pão de Açúcar Responsabilidade Social

Telefônica Sustentabilidade Financeira

EMS Destaques setoriais Super 20

Ambev Agronegócio

Syngenta Alimentos

Laticínios Bela Vista Bancos

Itaú Combustível, Óleo e Gás

Ultra Construção Imobiliária (Capital Aberto)

Even Construção Imobiliária

Grupo Pacaembu Cooperativa Agrícola

Coamo Energia Elétrica

Enel Brasil Materiais de Construção e Decoração

Duratex Mineração, Siderurgia e Metalurgia

Termomecanica Papel e Celulose

Fibria Planos de Saúde

Unimed Belo Horizonte Químico e Petroquímico

Innova Saneamento

Compesa Saúde

Hospital Oswaldo Cruz Seguros

Bradesco Vida e Previdência Serviços de Transporte

Vix Logística Serviços Especializados

Ticket Serviços Financeiros

Multiplus Serviços Públicos

Dataprev Tecnologia

Intelbras Varejo

Grupo Pão de Açúcar